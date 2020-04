Novo recorde: mais de 9300 multas num dia por desobediência em Itália

JN/Agências Hoje às 19:21 Facebook

Itália registou no sábado um recorde de 9348 multas por infração às regras de confinamento. É o número mais elevado desde que começaram a ser aplicadas multas, a 26 de março.

O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior.

O recorde ocorreu apesar de terem sido realizados menos 30 mil controlos policiais do que na sexta-feira, por sábado ser um dia em que a maioria das atividades profissionais autorizadas estão encerradas.

No total, 9284 pessoas foram multadas por estarem fora da residência sem justificação válida, 54 por apresentarem falsas declarações e dez por violarem a quarentena a que estavam obrigadas por terem testado positivo para o novo coronavírus.

Relativamente às atividades comerciais, 173 empresas foram sancionadas, 14 provisoriamente encerradas e 13 definitivamente.

O Ministério do Interior está a preparar um plano de reforço do controlo para a semana da Páscoa, para evitar que as famílias tentem deslocar-se para residências secundárias.

De 11 de março a 4 de abril, as forças policiais controlaram 4,8 milhões de pessoas e 2,1 milhões de empresas.

Até sábado, 176.767 pessoas foram multadas em todo o país, que entra na segunda-feira na quinta semana de confinamento.

Itália é o país do mundo que regista mais mortes associadas à Covid-19 (15.362) e o segundo mais afetado em número de casos (124.632), depois dos Estados Unidos, segundo números oficiais de sábado.