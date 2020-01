Novo vírus já fez pelo menos 17 mortos na China

JN Hoje às 15:29, atualizado às 15:45 Facebook

O último balanço do novo vírus que se surgiu na China já fez pelo menos 17 mortos. O número crescente de vítimas mortais e de pessoas infetadas lança o alerta de contágio a nível mundial.

O número de mortos foi avançado pelo governo da província de Hubei, capital de Wuhan, a cidade onde terá começado o coronavírus. Porém, o vírus já se alastrou a outras regiões da China e chegou a países como Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos.

O último balanço tinha sido feito esta quarta-feira de manhã, que dava conta de nove mortos e mais de 470 casos infetados na China. Ao contrário de outras situações de contágio no passado, as autoridades chinesas têm fornecido atualizações constantes sobre a evolução das vítimas e do vírus.

O coronavírus está a ser disseminado pela respiração e os sintomas assemelham-se a uma pneumonia. A Organização Mundial de Saúde está atenta ao fenómeno e convocou uma reunião de emergência.