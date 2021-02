Novos casos de contágio em França abaixo dos 20 mil

JN/Agências Hoje às 21:31 Facebook

O número de novos casos diários de infeção com covid-19 registado este domingo em França caiu ligeiramente abaixo de 20 mil, num dia em que também houve menos mortes em hospitais, segundo as autoridades de saúde.

Em França, nas últimas 24 horas, registaram-se 19 952 novos casos de contaminação com o novo coronavírus, fazendo subir o total para 3 755 968, desde o início da pandemia.

Os números de fim de semana tendem a ser menores, por causa do menor número de testes, mas mantém-se, de qualquer forma, a tendência de queda dos últimos dias, com 23 996 novos casos no sábado e 25 207 na sexta-feira.

Na quarta-feira, porém, houve um pico de 31 519 novos casos de infeção, o mais elevado número desde novembro.

O número de mortes com covid-19 também caiu este domingo para 122, após 186 óbitos no sábado e 286 na sexta-feira, totalizando 86 454 pessoas que perderam a vida com esta doença.

No que se refere à pressão sobre os hospitais, o número de doentes aumentou este domingo para 25 280, face aos 24 989 no sábado.

Da mesma forma, o número de pacientes em unidades de cuidados intensivos aumentou - mantendo a tendência de vários dias - para 3 492, 39 a mais do que no dia anterior.

Entre 15 e 20% da população francesa já está imunizada contra o novo coronavírus, segundo o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon.

Em França, até este domingo, 2 967 937 pessoas receberam pelo menos uma dose de vacina contra o novo coronavírus, para um universo de 67,4 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 4,4% da população.