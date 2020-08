Novos casos de covid-19 na Alemanha continuam a subir: 1147 num só dia

JN/Agências Hoje às 14:27 Facebook

O aparecimento de novos casos de covid-19 na Alemanha continua a aumentar, com o registo de 1147 nas últimas 24 horas, para um total de 214.214 desde o início da pandemia.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), houve um aumento de oito vítimas mortais, em relação ao dia anterior, para 9183. Os casos considerados curados chegaram a 700, totalizando um valor aproximado de 195.500.

Já esta quinta-feira, o número de novas infeções superou as mil (1045), um limite só ultrapassado no início de maio. O pico de novos casos foi atingido no início de abril com mais de seis mil.

Depois de retomadas as aulas na segunda-feira, no estado de Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, duas escolas foram obrigadas a fechar hoje portas depois de um aluno e de uma professora terem sido diagnosticados com a covid-19.

As aulas na Alemanha deverão ser retomadas praticamente na totalidade na próxima semana, com vários estabelecimentos de ensino a estipularem o uso obrigatório de máscara durante as pausas e o respeito pela distância de segurança.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 715 mil mortos e infetou mais de 19,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.