Novos confrontos na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém

Novos confrontos eclodiram esta sexta-feira na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Ocidental, entre manifestantes palestinianos e a Polícia israelita, apesar do cessar-fogo iniciado esta madrugada para acabar com 11 dias de ataques entre Israel e o Hamas.

Os confrontos começaram depois da oração de sexta-feira, em que participaram "muitos palestinianos", de acordo com os repórteres da AFP no local. Os manifestantes lançaram "objetos" contra a Polícia israelita que se encontrava na Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do Islão.

Os confrontos em Jerusalém Ocidental ocorrem poucas horas após o acordo de cessar-fogo aos conflitos dos últimos 11 dias conseguido através de mediação do Egito.

Israel e o Hamas (a organização que lidera o poder político em Gaza) acordaram o fim de combates que causaram pelo menos 243 mortos do lado palestiniano, incluindo 66 crianças e numerosos combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica, e 12 mortos em Israel, entre os quais duas crianças e um soldado.