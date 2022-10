Quatro milhões de ucranianos afetados pelos cortes de energia

JN/Agências Ontem às 23:38 Facebook

As autoridades ucranianas anunciaram novos cortes de energia contínuos nas maiores cidades do país e subúrbios, incluindo na capital Kiev, numa altura em que as forças russas mantêm ataques contra infraestruturas energéticas.

Quase quatro milhões de pessoas foram afetadas por cortes de energia após os recentes ataques russos a infraestruturas energéticas na Ucrânia, adiantou esta sexta-feira o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Em muitas cidades e distritos do nosso país, foram introduzidos cortes para estabilizar" a situação, explicou o governante durante a sua mensagem de vídeo diária dirigida à nação. "Quase quatro milhões de ucranianos estão atualmente a enfrentar estas restrições", acrescentou.

Os cortes afetam a cidade de Kiev e arredores, bem como as províncias de Zhitomyr (centro-oeste), Poltava, Cherkasy e Kirovograd no centro, Rivne (oeste), Kharkiv (leste), Cherniguiv e Sumy no norte, apontou o chefe de Estado.

Ao início do dia, a operadora privada ucraniana DTEK tinha anunciado cortes de energia "sem precedentes" para "os próximos dias" na capital e arredores, devido aos grandes danos infligidos ao sistema de energia ucraniano pelos ataques russos.

Durante mais de duas semanas, a Rússia tem intensificado os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia, o que causou a destruição de pelo menos um terço das suas capacidades naquela região, numa altura em que se aproxima o inverno.

Como resultado, e para evitar apagões, cortes de energia com duração de algumas horas têm sido impostos diariamente em muitas regiões.

A Ukrenergo, operadora estatal das linhas de transmissão de alta tensão da Ucrânia, referiu que foram retomadas na região de Kiev "interrupções de emergência" de quatro horas por dia.

O governador desta região, Oleksiy Kuleba, adiantou através da rede social Telegram que os moradores da capital podem esperar falhas de energia "mais duras e mais longas" em comparação com o início da guerra, noticiou a agência Associated Press (AP).

Já o presidente da câmara de Kiev realçou que a rede elétrica da cidade está a operar em "modo de emergência", devido ao fornecimento de eletricidade até metade, em comparação com os níveis anteriores à guerra.

Vitali Klitschko acrescentou que espera que a Ukrenergo encontre maneiras de lidar com a escassez "em duas a três semanas, salvo circunstâncias além do seu controlo".

30% das centrais de energia da Ucrânia foram destruídas

Na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, o governador anunciou no Telegram o início de cortes de energia diários de uma hora a partir de segunda-feira em toda a província, incluindo a capital regional, que é a segunda maior cidade ucraniana.

As medidas "são necessárias para estabilizar a rede elétrica, porque o inimigo continua a bombardear a infraestrutura de energia", sublinhou Oleg Syniehubov.

Um pouco por todo o país as autoridades estão a apelar à população para uma poupança de energia, reduzindo o consumo de eletricidade durante os horários de pico e evitando o uso de aparelhos de alta tensão.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realçou na semana passada que 30% das centrais de energia da Ucrânia foram destruídas desde que a Rússia lançou a primeira vaga de ataques direcionados a este tipo de infraestruturas, em 10 de outubro.

Donetsk: "uma zona de hostilidades ativas"

Na Rússia, o ministro da Defesa informou o presidente Vladimir Putin que os militares convocaram 300 mil reservistas desde que foi dada ordem de mobilização, no mês passado, para reforçar as forças do país na Ucrânia.

O esforço de Putin para aumentar o número de tropas russas posicionadas ao longo da linha de frente de mil quilómetros na Ucrânia sofreu vários contratempos, incluindo uma retirada russa da região de Kkarkiv.

A mobilização alimentou protestos na Rússia e levou dezenas de milhares de homens a fugirem do país.

Serguei Shoigu informou ainda o chefe de Estado russo que 82 mil reservistas foram enviados para a Ucrânia, enquanto outros 218 mil ainda estão a ser treinados.

Putin indicou a Shoigu que os militares precisam de garantir que os 300 mil reservistas convocados até agora sejam treinados e adequadamente equipados "para que estes se sintam confiantes quando precisarem de ir para o combate".

Nas últimas 24 horas, mísseis russos e ataques com artilharia causaram pelo menos quatro mortos e 10 feridos, a maioria na província de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo o gabinete presidencial.

As forças russas preparam-se para um ataque a Bakhmut após uma série de contratempos no leste, bem como a Avdiikva, o que torna toda a região de Donetsk em "uma zona de hostilidades ativas", segundo o governador Pavlo Kyrylenko.

A tomada pelos russos de Bakhmut, que permaneceu em mãos ucranianas durante a guerra, abriria caminho para o Kremlin avançar para outros redutos ucranianos importantes em Donetsk, no Donbass.

Uma ofensiva revigorada no leste também pode potencialmente parar ou atrapalhar o esforço da Ucrânia para recapturar a cidade de Kherson, no sul, uma porta de entrada para a Crimeia, que a Rússia anexou da Ucrânia em 2014.