Nuclear ainda não passou de uma ameaça numa guerra dominada por drones

Vladimir Putin tem recorrido à ameaça nuclear para responder ao apoio de europeus e americanos à Ucrânia. Mas as forças armadas russas, assim como as de Kiev, têm usado sobretudo drones para surpreender o inimigo

Numa guerra mais prolongada do que se antevia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recorre amiúde à ameaça nuclear, mais para assustar o Ocidente do que para anunciar planos de ataque. É esta, pelo menos, a esperança de uma Europa que, ao longo de um ano, nunca negou ajuda militar à Ucrânia, mas que, como se percebeu pela demora na cedência de tanques pesados a Kiev, evita tornar-se num alvo dos drones do Kremlin. Estes aparelhos não tripulados têm sido a grande novidade num conflito que, em muitos momentos, foi uma autêntica guerrilha urbana.

Quando a Finlândia e a Suécia, com medo de também serem invadidas pela Rússia, anunciaram a vontade de aderir à NATO, Moscovo valeu-se, pela primeira vez, da ameaça nuclear. Fê-lo através do vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev.