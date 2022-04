Num ápice o céu de Odessa ficou coberto por uma coluna de fumo

Rui Polónio, em Odessa Hoje às 08:30 Facebook

Pela primeira vez, as defesas da cidade portuária de Odessa foram incapazes de parar os mísseis russos.

Kharkiv, Vasylkiv, Mikolaev, Lozova, Maryinka, Heorhiivka, Chumakove, Ochakiv, Balakliya e Odessa. É este o mapa dos bombardeamentos russos na Ucrânia. Depois de um dia de baixa intensidade, os ataques russos voltaram ontem em força.

Um minuto depois do fim do recolher obrigatório, três violentas explosões sacudiram Odessa. Pela primeira vez, as defesas da cidade foram incapazes de parar os mísseis russos. Num ápice o céu ficou coberto por uma imensa coluna de fumo negro que surgia da zona portuária, o cheiro a combustível queimado era intenso por toda a cidade. Três depósitos de combustível e uma refinaria foram atingidos. No local ouviram-se várias explosões ao longo do dia