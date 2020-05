Joana M. Soares Hoje às 22:25 Facebook

A maioria dos museus nos Estados Unidos da América permanece com a porta fechada. Com o espaço vazio, três pinguins, no Kansas City, desfrutaram de um dia a admirar obras de arte.

À medida que as precauções de distanciamento social se prolongam, muitos norte-americanos estão ansiosos para sair de casa e explorar as maravilhas do mundo. No início deste mês, a 6 de maio, uma instituição cultural temporariamente fechada recebeu visitantes do jardim zoológico de Kansas City: um trio de pinguins de Humboldt.

Os três animais passearam pelos corredores do Museu de Arte Nelson-Atkins, localizado em Kansas City, Missouri, e apreciaram obras de arte de mestres impressionistas e barrocos. Julián Zugazagoitia, diretor e CEO do museu, disse à revista "Time" que esperava que eles se interessassem mais pelas obras de Claude Monet, porque são "calmantes" e se assemelham à água.

No entanto, os "visitantes" pareciam estar mais envolvidos com as obras barrocas, incluindo as de Caravaggio, concluiu Zugazagoitia . "Não sei o que eles sentem, o que isso diz em suas mentes", refere Zugazagoitia. "Eles param, olham e ficam com o olhar interrogador."

O museu e o jardim zoológico examinaram as galerias antes da visita dos animais para garantir que fosse seguro tanto para os pinguins como para as obras de arte. "Isso realmente trouxe-nos alegria e acho que une a comunidade, quando o amor aos animais e a empatia que sentimos por eles também são reforçados pelo amor que sentimos pela arte", sublinhou Zugazagoitia.

Embora o museu ainda não tenha anunciado uma data de reabertura, Julián Zugazagoitia partilha que tem trabalhado para manter a comunidade envolvida, inclusive disponibilizando online uma visita ao museu. O zoológico de Kansas City reabriu no sábado.