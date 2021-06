Número de casos diários continua a crescer no Reino Unido

JN/Agências Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Reino Unido registou cinco mortes e 10.633 novos casos de ​​​​​​​covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo os dados atualizados do Governo britânico.

No domingo tinham sido notificadas seis mortes e 9284 casos, mas os valores do fim de semana são normalmente mais baixos devido ao atraso no processamento.

Nos últimos sete dias, entre 15 e 21 de junho, a média diária foi de 11 mortes e 9778 casos, o que corresponde a uma subida de 12,1% no número de mortes e de 31,4% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 202 nos sete dias entre 9 e 15 de junho, um aumento de 39,6% face aos sete dias anteriores.

Desde dezembro foram inoculadas 43.127.763 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 81,9% da população adulta.

Um total de 31.449.915 pessoas, ou 59,7% da população adulta, já receberam também a segunda dose.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127.981 óbitos de covid-19 num total de 4.640.507 infeções confirmadas no Reino Unido.

PUB

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.868.393 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.