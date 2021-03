Número de casos no Reino Unido deixa de baixar

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Reino Unido registou 70 mortes e 6187 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, existindo sinais de que o número de infeções deixou de baixar, de acordo com dados divulgados pelo Governo britânico.

Entre 20 e 26 de março houve uma redução de 28,5% de mortes de covid-19 em relação aos sete dias anteriores, mas o número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado aumentou 6,4% no mesmo período.

Dados do instituto nacional de estatísticas britânico (Office for National Statistics) publicados esta sexta-feira apontam para uma estabilização do número de infeções na maior parte do país, mas um aumento nos jovens em idade escolar, que regressaram às aulas há duas semanas.

A técnica superior de estatística do ONS Sarah Crofts disse que "ainda é muito cedo para dizer se esta é uma tendência maior".

Na atualização semanal, as autoridades registaram também um novo aumento ligeiro do índice de transmissibilidade efetivo (Rt) para entre 0,7 e 0,9 (entre 0,6 e 0,9 na semana passada), no entanto continua abaixo de 1, pelo que a pandemia continua em regressão.

Na quinta-feira tinham sido notificadas no Reino Unido 63 mortes e 6397 casos. A média dos últimos sete dias é de 70 mortes e 5.687 infeções.

No total, morreram no Reino Unido 126.515 pessoas entre 4.325.315 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

PUB

Até hoje, 29.316.130 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 3.009.863 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.756.395 mortos no mundo, resultantes de mais de 125,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.