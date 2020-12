Número de jornalistas presos globalmente atinge novo recorde

Ana Sofia Rocha Hoje às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de jornalistas presos globalmente no decorrer do seu trabalho atingiu um novo recorde em 2020. Este é o número mais alto desde que há registo e cerca de 20% dos profissionais foram detidos sem acusação.

De acordo com o Comité para a Proteção de Jornalistas, 274 jornalistas foram presos na sequência do seu trabalho de cobertura de notícias de distúrbios civis e da pandemia de coronavírus. Em 2019, no período homólogo, estavam presos 250 profissionais.



A maioria das detenções foram feita na China (47), na Turquia (37), no Egito (27) e na Arábia Saudita (24) impulsionadas por protestos e tensões políticas.

O relatório aponta culpas a Donald Trump, presidente cessante dos Estados Unidos, que tem, nos últimos anos, dado força a teorias sobre "fake news", encorajando regimes autoritários a reprimir o jornalismo nos seus próprios países.

Os números mostram que, em 2020, 34 jornalistas foram presos por disseminar "notícias falsas". Dois deles morreram com covid-19, sob custódia da polícia.

Do total, 67% foram presos por crimes como terrorismo e 19% foram detidos sem acusação.