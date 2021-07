Número de mortes em desabamento de prédio em Miami sobe para 78

JN/Agências Hoje às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

As equipas de busca e salvamento no edifício desabado em ​​​​​​​Surfside, Estados Unidos, retiraram outros 14 corpos dos escombros durante a noite, elevando o número para 78 mortos pelo desastre que ocorreu há mais de duas semanas.

Hoje, em conferência de imprensa, a presidente da Câmara de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse que há agora 62 pessoas desaparecidas devido ao colapso parcial do edifício Champlain Towers South, enquanto os residentes localizados mantêm-se nos 200.

Da mesma forma, a edil disse que o número de vítimas fatais identificadas e os seus familiares notificados subiu para 47.

"Todos estes 78 ente queridos deixam as famílias devastadas. A magnitude desta tragédia cresce todos os dias e é um buraco tremendo", reconheceu Levine Cava no 15.º dia de trabalhos nos escombros do edifício residencial.

O governo do Paraguai confirmou na quinta-feira a recuperação dos corpos de três paraguaios, dos seis que foram enterrados, e que são familiares da primeira-dama do país, Silvana López-Moreira.

No final da semana passada, a demolição do que restou do prédio residencial, localizado na primeira linha da praia, deu um novo ritmo à operação de busca, já que agora os socorristas têm acesso a todo o local onde estava localizado o edifício com mais de 130 unidades.

A procuradora estatal Katherine Fernández Rundle anunciou que um Grande Júri de Miami-Dade concordou em investigar a segurança dos edifícios e alertou hoje sobre as fraudes relacionadas com arrecadação de fundos.

PUB

A auditoria encomendada devido a este evento pelo governo de Miami-Dade em edifícios com mais de 40 anos levou à retirada de 300 residentes de um condomínio em North Miami Beach, devido a problemas na estrutura e na instalação elétrica.

Pouco depois de uma semana, os habitantes tiveram hoje a oportunidade de regressar, em grupos e durante 15 minutos, para recolher alguns pertences do prédio de 156 unidades, conforme noticiou a imprensa local.