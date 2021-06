Número de mortes em tornado na República Checa sobe para cinco

JN/Agências Hoje às 15:54 Facebook

O número de mortos provocados pelo tornado que atingiu a República Checa na noite de quinta-feira subiu para cinco, enquanto mais de 200 pessoas ficaram feridas pelos ventos de até 300 quilómetros por hora, segundo as equipas de resgate.

A tempestade afetou principalmente as cidades da região de Morávia como Hrusky, Mikulcice, Moravska Nova Ves e Luzice, e o encerramento de uma parte da autoestrada D2 entre as cidades de Brno e Breclav, entretanto aberta na manhã desta sexta-feira.

"Não durou 10 minutos e semeou a morte. Tive que passar por isto no final da minha vida", afirmou à imprensa local uma mulher de 86 anos de Moravska Nova Ves, uma das localidades mais afetadas.

Os bombeiros relataram que não esperam encontrar mais vítimas entre os escombros, embora continuem a trabalhar até à noite.

O governo garantiu que vai dar dois mil euros às famílias mais afetadas para começarem as reparações, e os autarcas destas localidades apelaram à população para acolherem temporariamente as vítimas.

Tal deve-se ao facto de muitas casas terem ficado danificadas de forma tão extensa que provavelmente serão demolidas.

Os bombeiros apelaram também à população para não se deslocar às áreas afetadas para ajudar, devido ao mau estado de algumas das vias de comunicação e pediram, em vez disso, para colaboraram com ajuda económica.

A autoridade ferroviária anunciou que as ligações de comboios foram interrompidas em 22 linhas e também da existência de complicações em toda aquela região do sudeste do país.

Bolas de granizo do tamanho de bolas de golfe e ventos com a força de um furacão derrubaram várias árvores e causaram grandes danos a edifícios e automóveis ao final da tarde de quinta-feira, de acordo com a televisão pública CT.

O tornado causou uma grande devastação, com carros, autocarros e camiões capotados e edifícios com paredes e tetos desabados.

"Em 10 minutos a cidade foi devastada. Provavelmente houve mortes. Depois não havia sinal [de telecomunicações] e os bombeiros demoraram uma hora a chegar", descreveu ao mesmo canal Marek Kosut, presidente da câmara municipal de uma pequena localidade afetada.

Cerca de 100 unidades de bombeiros, com veículos pesados e cães, trabalham na região com a colaboração de unidades de Eslováquia e Áustria.