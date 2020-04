Mortes por Covid-19 volta a subir em Espanha. Será efeito do fim de semana

JN Hoje às 10:44 Facebook

Espanha registou 743 mortes com o novo coronavírus, nos dados anunciados esta terça-feira, uma recuperação após quatro dias de descida, mas a explicação poderá estar no dia da semana, segundo explica o jornal "El Pais".

Às terças-feiras há sempre um aumento artificial nos números, porque às segundas-feiras há notificações acumuladas que não foram feitas durante o fim de semana, explica o diário espanhol. Recorde-se que os valores apresentados hoje correspondem aos dados recolhidos a segunda-feira.

O número total de mortes é de 13.798, mais de 140 mil infeções e 43 mil recuperados, de acordo com os mais recentes dados do Ministério da Saúde do país vizinhos.