Número de mortos dispara no Estado de Nova Iorque nas últimas 24 horas

O número de mortos pelo novo coronavírus no Estado de Nova Iorque, epicentro da epidemia nos EUA, aumentou fortemente nas últimas 24 horas com mais 100 vítimas mortais, num total de 385 registadas desde o início da pandemia.

Esta quinta-feira de manhã, o Estado de Nova Iorque, com cerca de 20 milhões de habitantes, registava 37 mil casos confirmados de Covid-19, contra mais de 30 mil na quarta-feira, precisou em conferência de imprensa o governador Andrew Cuomo.

"O que aconteceu foi que as pessoas estavam com um respirador [artificial] nos hospitais", disse o governador. "Quanto mais ficarem com um respirador, mais aumenta a probabilidade de um desfecho trágico. De momento existem pessoas que estão com um respirador há 20, 30 dias", acrescentou.

No entanto, repetiu que o Estado possui ventiladores suficientes para as necessidades imediatas, mesmo que sejam necessários novos aparelhos em breve.

O número de mortos registados nos Estados Unidos pelo novo coronavírus ultrapassou os mil na noite de quarta-feira.

Os EUA, que de início observaram à distância a propagação da epidemia na China e de seguida na Europa, estão perto de ultrapassar a Itália em número de casos motivados pela doença.

O Estado de Nova Iorque concentra atualmente cerca de metade dos casos em todo o território dos Estados Unidos, cerca de 70 mil, segundo a universidade John Hopkins.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.