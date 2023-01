Número de mortos em ataque à cidade ucraniana de Dnipro sobe para 30

Sílvia Gonçalves Ontem às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Operações de resgate de sobreviventes prosseguem nos escombros de edifício arrasado pelos russos. Aos 75 feridos somam-se 40 desaparecidos.

Sob a devastação deixada pelo ataque de sábado com mísseis, que colapsou um edifício de nove andares na cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia, permanecem ainda dezenas de desaparecidos. O número de mortos foi este domingo atualizado para os 30, a que se somam 75 feridos - incluindo 13 crianças -, cerca de 40 desaparecidos e 39 resgatados.

"O corpo de mais uma pessoa foi encontrado. Assim, o ataque com rockets já matou 30 pessoas. A operação de resgate ainda está em andamento. Pode haver 30 a 40 pessoas sob os escombros. Neste momento, 75 pessoas já visitaram os hospitais", referiu Natalia Babachenko, assessora do chefe da Administração Militar Regional de Dnipropetrovsk, em declarações à televisão ucraniana, citada pelo portal noticioso Ukrinform.

PUB

Segundo indicou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em mensagem hoje publicada na rede social Telegram, 72 apartamentos foram completamente destruídos e mais de 230 danificados no mesmo complexo residencial, em Dnipro.

Mais tarde, na comunicação diária noturna, o chefe de Estado assegurou: "Estamos a lutar por cada pessoa. A operação de resgate durará enquanto houver a menor possibilidade de salvar vidas".

O vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano, Kyrylo Tymoshenko, indicou, em mensagem divulgada no Telegram, citada pelo Ukrinform, que segundo as administrações militares regionais, além dos mortos em Dnipro, registaram-se cinco mortos e quatro feridos em Donetsk; um ferido em Sumy e dois feridos em Kherson.

Já o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que as forças russas lançaram três ataques aéreos e 57 ataques com mísseis, no sábado, tendo recorrido a múltiplos sistemas de lançamento de rockets em 69 ocasiões, contra a infraestrutura civil.

Sem menção a alvos civis

Sem referir os alvos civis, nomeadamente o edifício em Dnipro, atingidos com mísseis este sábado, no ataque em larga escala que varreu grande parte do território ucraniano, a Rússia admitiu este domingo ter atingido o sistema de comando e controlo militar e infraestruturas energéticas do país: "Em 14 de janeiro, um ataque com mísseis foi realizado contra o sistema de comando e controlo militar da Ucrânia e instalações de energia. Todos os objetos designados foram atingidos. O alvo foi atingido", assinalou o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, no relatório diário da ofensiva.

Novos sancionados

Zelensky anunciou hoje a imposição de sanções a mais 189 personalidades da cultura e dos media russos, sendo agora 317 as figuras abrangidas pela medida.

Entre os nomes que figuram na lista estão o realizador Andrei Konchalovski, o blogger Dimitri Puchkov, o político Sergei Stankevich, o produtor da televisão Zvezda Boris YAnovski e a apresentadora de televisão Yana Rudovska.

O documento da presidência vem validar uma decisão do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia para impor "medidas especiais pessoais restritivas económicas e de outra índole" durante dez anos a cidadãos na sua maioria russos.