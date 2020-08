Número de mortos em Beirute sobe para 149

JN/Agências Hoje às 09:37 Facebook

O número de mortos causado pelas explosões de terça-feira no porto de Beirute aumentou para 149.

O novo balanço, atualizado esta sexta-feira pelo Ministério da Saúde libanês, acontece depois de uma noite em que se registaram confrontos entre manifestantes e a Polícia. O último número dava conta de 137 mortes. O número de feridos continua nos cinco mil e o Governo estimava ontem que houvesse cerca de 100 desaparecidos.

Quase 72 horas depois das explosões, as autoridades continuam a tentar resgatar pessoas nas áreas mais afetadas pelas explosões, perto do porto. O acidente terá tido origem em cerca de 2750 toneladas de nitrato de amónio (material explosivo) confiscadas e armazenadas há vários anos no porto da capital libanesa.

A explosão causou danos materiais significativos, deixando entre 200 mil e 250 mil pessoas sem casa, e perdas materiais no valor de 2500 e 3000 milhões de euros, de acordo com as autoridades da capital libanesa.

Beirute está em estado de emergência durante 15 dias, desde quarta-feira, e as Forças Armadas estão encarregues de garantir a segurança na área, onde os moradores continuam a tentar limpar as ruas e resgatar alguns dos objetos perdidos.