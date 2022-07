Número de mortos em deslizamento de terra na Índia sobe para 37

JN/Agências Hoje às 16:13 Facebook

O número de mortes no deslizamento de terra ocorrido na quinta-feira na Índia subiu para 37 e outras 25 pessoas continuam desaparecidas, de acordo com um balanço divulgado pelas autoridades, este domingo.

O porta-voz do exército disse hoje que 28 pessoas ainda estavam desaparecidas antes de anunciar mais tarde a descoberta de três corpos, noticiou a Agência France Press.

O deslizamento de terra, com lama e pedregulhos, enterrou na quinta-feira um acampamento que abriga trabalhadores e reservistas do exército que trabalhavam numa ferrovia, no estado de Manipur.

As operações de busca continuam "apesar das condições climáticas adversas", devido a "chuvas fortes e novos deslizamentos de terra", acrescentou.

Nas horas seguintes ao acidente, na quinta-feira, as equipas de resgate encontraram 18 sobreviventes.

Esta remota região montanhosa, coberta por densas florestas, foi atingida nas últimas semanas por fortes chuvas que causaram deslizamentos de terra e inundações.

Desde junho, dezenas de pessoas morreram nas inundações, que submergiram habitações.

O nordeste da Índia tem infraestruturas rodoviárias e ferroviárias precárias, mas, nos últimos anos, o Governo lançou várias obras para acompanhar o nível de desenvolvimento da China.

Segundo os especialistas, as alterações climáticas estão a aumentar os fenómenos climáticos extremos em todo o mundo, e em particular na Índia, onde barragens, desflorestação e obras estão a contribuir para a ocorrência de catástrofes naturais e para o aumento de vítimas.