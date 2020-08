Número de mortos no acidente de avião na Índia sobe para 18

JN/Agências Hoje às 10:46 Facebook

As autoridades indianas atualizaram hoje para 18 o número de mortes no acidente com o avião da Air India Express, que voava do Dubai para Kozhikode, no sul da Índia, e que se partiu em dois quando, ao aterrar, saiu da pista.

"Infelizmente, 18 pessoas, incluindo os dois pilotos, perderam as suas vidas e 127 pessoas continuam internadas nos hospitais", afirmou o ministro da Aviação Civil, Hardeep Singh Puri, à agência local ANI.

O ministro afirmou na rede social Twitter, a partir do local do acidente, que a caixa negra do avião foi recuperada e o Gabinete de Investigação de Acidentes de Aeronaves da Índia está a investigar.

Hardeep Puri partilhou imagens do avião partido em dois, com a cabine a vários metros de distância do resto da aeronave.

O superintendente da polícia Abdul Karim, da cidade de Mallapuram, perto do Aeroporto Internacional de Kozhikode, no Estado de Querala (sul da Índia), para onde foram transportados parte dos feridos, disse à agência Efe que, pelo menos, 18 pessoas continuam em estado crítico.

O avião, um Boeing 737 da companhia Air India Express, subsidiária da companhia Air India, fazia parte da missão especial de repatriação do Governo indiano para trazer cidadãos de volta ao país, por causa da pandemia de covid-19, disseram as autoridades.

Os responsáveis acrescentaram que todos os passageiros estavam a regressar da região do Golfo, na tarde de sexta-feira, havendo a bordo 190 pessoas: 174 passageiros adultos, 10 bebés, dois pilotos e quatro tripulantes de cabine.

O avião, que tinha tentado aterrar, sem êxito, por duas vezes, ultrapassou a pista devido à forte chuva e precipitou-se numa ladeira antes de se partir em dois.

O sul da Índia, em particular o estado de Querala, tem sido assolado por fortes chuvas nos últimos dias, tendo morrido, na sexta-feira, 15 pessoas num deslizamento de terras no distrito montanhoso de Idukki.

O último acidente aéreo relevante na Índia aconteceu em 2010, quando um Boeing 737, também da Air India Express, se despenhou no aeroporto de Mangalore (sudoeste da Índia), causando a morte a 158 pessoas.

O pior desastre aéreo na Índia ocorreu em 12 de novembro de 1996, quando um voo da Saudi Arabian Airlines colidiu no ar com um voo da Kazakhastan Airlines, perto de Charki Dadri, no estado de Haryana, matando todos as 349 pessoas a bordo dos dois aviões.