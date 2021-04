Número de telefone privado de Boris Johnson disponível na Internet há 15 anos

JN Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Contacto foi divulgado em comunicados de imprensa de 2006, quando Boris era deputado eleito por Henley.

Já passaram 15 anos, mas a imprensa britânica garante que o número de telefone disponibilizado online em 2006 ainda é o que Boris Johnson usa atualmente.

De acordo com a BBC, o contacto telefónico do atual primeiro-ministro britânico foi divulgado em comunicados de imprensa e permaneceu na Internet todos estes anos. Boris era, na altura, deputado eleito por Henley e ministro-sombra para a Educação.

Rachel Hopkins, do partido trabalhista, alertou, entretanto, que a divulgação do contacto pode ter implicações em termos de segurança, aumentando o risco de chantagem.

Já o ex-conselheiro de segurança nacional Lord Ricketts garantiu que gangues criminosos ou estados com "capacidades cibernéticas sofisticadas" podem facilmente ter acesso ao número. Razão pela qual acredita que a mudança de número de telefone é fundamental para alguém que assume um cargo como o de primeiro-ministro.

Downing Street recusou, esta quinta-feira, comentar o caso. A BBC adianta ainda que, ontem, o telefone estava desligado e quem tentasse ligar ouvia uma mensagem automática para tentar mais tarde ou enviar sms.

Nas últimas semanas, Boris Johnson tem sido criticado por utilizar o telefone pessoal em questões ligadas ao Governo. No início do mês, foi revelada uma troca de mensagens com o empresário James Dyson, no início da pandemia, em que o primeiro-ministro prometia "corrigir" um problema fiscal para que a equipa de Dyson pudesse continuar no Reino Unido o tempo suficiente para construir ventiladores.