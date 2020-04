Número diário de mortes caiu em Espanha para valor mais baixo em um mês

JN/Agências Hoje às 12:01 Facebook

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 399 mortes devido ao novo coronavírus, uma redução face a domingo, o dia com menos mortes do último mês, havendo até agora um total de 20.852 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 2.881 novos casos positivos, também uma diminuição em relação aos últimos dias, levando o total de infetados para 200.210.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 80.587 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença, uma percentagem de mais de 40% em relação ao número de casos positivos.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 56.963 infetados e 7.351 mortos, seguida pela da Catalunha (41.676 e 4.009), a de Castela-Mancha (16.796 e 2.021), a de Castela e Leão (15.857 e 1.493) e a do País Basco (12.628 e 1.081).

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (446 óbitos), depois da Bélgica (503) e antes da Itália (391) e França (302), numa lista em que os Estados Unidos têm 123 e Portugal 70.

O "estado de emergência" está em vigor em Espanha desde 15 de março e até 25 de abril, tendo o chefe de Governo, Pedro Sánchez, anunciado no sábado o prolongamento deste período por mais duas semanas, até à meia-noite de 09 de maio.

Sánchez também avançou a vontade do executivo de começar a "suavizar" as medidas muito estritas de confinamento, começando por dar aos menores "a possibilidade de saírem de casa e beneficiarem de um momento fora" do seu lar, a partir de 27 de abril, daqui a uma semana.

O Conselho de Ministros espanhol deverá aprovar na terça-feira a proposta de prolongamento do estado de emergência e o parlamento autorizar a medida até ao fim da semana.

Pedro Sánchez termina hoje, com o líder do maior partido da oposição, Pablo Casado do Partido Popular (direita), a ronda de consultas preparatórias à discussão de um pacto para a "reconstrução" económica do país depois de derrotada a pandemia.

O Banco de Espanha revelou hoje que prevê uma contração económica "sem precedentes" no corrente ano, como resultado da epidemia do coronavírus e das medidas tomadas para a conter, que poderá atingir 13,6% se o confinamento for prolongado por 12 semanas.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 164 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria ou Espanha, a aliviar algumas das medidas.