Número diário de mortes em Espanha desce ligeiramente para 48

Espanha registou 48 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma ligeira descida em relação às 56 de sexta-feira.

De acordo com o relatório diário com o balanço da pandemia, o país contabilizou um total de 28.678 óbitos desde que a doença foi declarada.

Segundo os números divulgados pelo Ministério da Saúde, no total do país há 361 novos casos com a doença, elevando para 235.290 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 125 doentes, aumentando para 124.757 o total de pessoas que até agora precisaram de ser internadas.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convidou este sábado os profissionais da hotelaria e restauração a prepararem-se para retomar a sua atividade e acolher principalmente o turismo nacional, tendo anunciado que a partir de julho as fronteiras serão abertas aos visitantes estrangeiros.

"Haverá uma época turística este verão", assegurou Sánchez em conferência de imprensa onde incentivou os proprietários de bares, restaurantes e estabelecimentos de praia a "prepararem-se para retomar a sua atividade dentro de poucos dias".

O chefe do executivo espanhol também avançou que o campeonato de futebol profissional vai retomar a 8 de junho próximo.

As regiões espanholas mais atingidas pela pandemia de covid-19 de Madrid, Barcelona e Castela e Leão passam esta segunda-feira à "fase um" do plano de alívio das medidas rígidas de luta contra a doença.

Estas regiões, onde está cerca de 30% da população de Espanha, juntam-se às restantes que, desde há duas semanas, já permitiam, por exemplo, a abertura de esplanadas com uma ocupação até 50% da sua capacidade ou a reunião no exterior ou em casa de até 10 pessoas, desde que sejam respeitadas as regras de distanciamento social.

O parlamento espanhol aprovou na quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, a partir de domingo e até à meia-noite de 6 de junho, do estado de emergência, em vigor desde 15 de março, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

O plano de alívio das medidas de luta contra o novo coronavírus prevê o levantamento gradual do confinamento numa série de fases que deverão terminar em finais de junho, com a chegada a uma "nova normalidade".