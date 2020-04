Número diário de mortes em Espanha volta a aumentar

JN Hoje às 10:14, atualizado às 10:20 Facebook

O número de novas vítimas mortais por Covid-19 em Espanha voltou a aumentar.

De acordo com o ministério da Saúde espanhol, nas últimas 24 horas morreram 331 pessoas vítimas do novo coronavírus, mais 43 do que no domingo (288). No total, registam-se até agora 23.251 mortes durante a pandemia., o que faz de Espanha um dos países com mais vítimas mortais provocadas pela Covid-19.

O número diário de infetados (1831 novos doentes) também sofreu um aumento face ao valor registado no dia anterior. Ao todo, mais de 209 mil pessoas foram contagiadas com o vírus no país, que ultrapassou a barreira dos 100 mil recuperados de domingo para segunda-feira.