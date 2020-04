Número diário de mortes em Itália continua a descer: 437 nas últimas 24 horas

Tiago Rodrigues Hoje às 17:25 Facebook

Em Itália, pelo menos 187.327 pessoas contraíram o vírus Sars-CoV-2 desde o início da epidemia, 3370 a mais do que no dia anterior, com um crescimento de 1,8%. Ontem o crescimento foi mais contido, com 2729 novos casos.

Destas, 25.085 morreram (mais 437 nas últimas 24 horas, num aumento 1,8%; mas menos do que as 534 de ontem) e 54.543 receberam alta (mais 2943, num aumento de 5,7%; ontem foram 2723).

Há atualmente 107.699 casos positivos, sendo que ontem havia 107.709 e, portanto, é o terceiro dia consecutivo de declínio. A conta sobe para 187.327 se no cálculo se acrescentarem os mortos e os curados. Os dados foram fornecidos pela Proteção Civil italiana esta quarta-feira.

Existem agora 23.805 pacientes hospitalizados com sintomas; 2384 (menos 87 do que ontem, numa diminuição de 3,5%; ontem eram 104) estão nos cuidados intensivos.