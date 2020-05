Números continuam a cair na Bélgica com 232 novos casos e 29 mortes

JN/Agências Hoje às 11:10 Facebook

Os números da pandemia de covid-19 na Bélgica continuam a cair, num total de 232 novos casos divulgados esta terça-feira, menos 47 do que no dia anterior, e 29 novas mortes, menos 14, informaram as autoridades de saúde belgas.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta rerça-feira, são 232 os novos casos no país, elevando o total de infeções pelo novo cororanírus SARS-CoV-2 para 55791.

Nas últimas 24 horas, foram também verificadas 29 mortes - 21 em hospital e oito em lares -, perfazendo um total de 9108 óbitos devido à pandemia de covid-19 na Bélgica.

Também nas últimas horas foram registadas 50 novas hospitalizações, entre 1630 pacientes agora internados, dos quais 345 estão nos cuidados intensivos (um aumento de três doentes nestas unidades).

Desde meados de março, 14687 pacientes tiveram alta hospitalar e foram considerados curados, entre os quais 30 doentes recuperados nas últimas 24 horas.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 316.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.