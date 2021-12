Nuvem gigante de cinza lançada por vulcão assusta na Indonésia

JN/Agências Hoje às 12:23, atualizado às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de pessoas fugiram das suas casas após o vulcão indonésio Semeru, no leste de Java, ter entrado, este sábado, em erupção, cobrindo a região com uma espessa camada de fumo e cinzas, noticia a agência France-Presse.

As imagens impressionantes publicadas nas redes sociais pelos habitantes locais mostram uma densa chuva de cinza vulcânica, que chega a tapar os raios solares, reporta a "BBC".

16.50

BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u - jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Para já não há vítimas a registar e a zona está a ser evacuada. Há pelo menos uma estrada e uma ponte que terão ficado destruídas.

Info saat ini bahwa jembatan Gladak perak putus. Tolong menginfokan kepada masyarakat yang akan melewati lokasi ini untuk berhati-hati pic.twitter.com/Cgap7SZwBz - PRB Indonesia BNPB (Disaster Risk Reduction) (@PRB_BNPB) December 4, 2021

PUB

Não há por enquanto vítimas a registar, segundo a agência nacional indonésia de catástrofes naturais.

As autoridades, no entanto, evacuaram várias localidades quando fluxos de lava as alcançaram e destruíram uma ponte na região de Lumajang.

"Várias regiões foram mergulhadas na escuridão após terem ficado cobertas por cinzas vulcânicas", disse o porta-voz da agência, Abdul Muhari, acrescentando que foram construídos abrigos em "várias localidades de Lumajang".

Imagens de vídeo difundidas pela agência mostram os habitantes, entre os quais crianças, a correr para os abrigos no momento da erupção, que ocorreu perto das 15 horas.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de cinco quilómetros em torno da cratera.

A última grande erupção do Semeru data de dezembro de 2020 e provocou também a fuga de milhares de pessoas, tendo coberto localidades inteiras.

A Indonésia encontra-se no "anel de fogo do Pacífico", onde se regista cerca de 85% da atividade sísmica mundial.

Este arquipélago do sudeste asiático tem quase 130 vulcões ativos no seu território.