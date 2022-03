O alargamento da NATO a Leste visto pelos dois lados da barricada

Pedro Araújo Hoje às 08:23 Facebook

A invasão da Ucrânia pelas tropas russas é, em parte, a resposta de Moscovo a um alargamento acelerado da NATO a Leste desde a extinção do Pacto de Varsóvia, em 1991, uma aliança liderada então pela URSS. A Rússia mostrou, desde o início, o seu desagrado e a intervenção na Geórgia, em 2008, foi apenas o primeiro sinal.

"O apanágio das grandes potências é fazer o que querem onde querem", sublinha Lívia Franco, professora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. "Cada país deve poder escolher as suas alianças, sejam elas a NATO ou a União Europeia. Não podemos acatar as exigências de Moscovo, que se opõe às escolhas de Kiev. Até mesmo o estatuto de neutralidade só é válido se for uma opção livre", acrescenta.

Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o desmembramento da URSS, os países membros do Pacto de Varsóvia (1955-1991) e algumas das ex-repúblicas soviéticas foram sendo integradas na NATO (ver mapa). Por pressão da Rússia, Reino Unido e EUA, a Ucrânia viu-se forçada abdicar, em 1994, das armas nucleares herdadas da URSS.