O ataque russo perto da fronteira com a Polónia e o jornalista abatido em Irpin

Dia marcado pelo bombardeamento à base militar de Yavoriv, nos arredores de Lviv, e pela morte do jornalista Brent Renaud, abatido a tiro pelas tropas russas em Irpin, nos arredores de Kiev.

- O 18.º dia de invasão começou com a notícia do bombardeamento russo à base militar de Yavoriv, nos arredores de Lviv e a cerca de 20 quilómetros da fronteira com a Polónia. Pelo menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas, de acordo com o último balanço feito pelo governador da região, Maxim Kozitsky.

- Segundo avançou a CNN Portugal, quatro portugueses que saíram de Vila Nova de Gaia estariam na base militar atacada. No entanto, em declarações à SIC Notícias, o Governo afirmou não ter conhecimento da presença de nenhum português naquele local.

- As tropas russas nomearam uma nova autarca, Galina Danilchenko, para a cidade ocupada de Melitopol, um dia após as autoridades ucranianas terem denunciado o rapto do presidente da câmara eleito, Ivan Fedorov. Danilchenko pediu aos cidadãos que não resistam à ocupação russa para que a vida possa voltar ao normal.

- Pelo menos 85 crianças foram mortas e cerca de 100 ficaram feridas na Ucrânia desde o início da invasão.

- O exército russo terá feito ataques com bombas de fósforo branco na noite de sábado, denunciou hoje o chefe da polícia da cidade de Popasna, a 100 quilómetros a oeste de Lugansk, no leste da Ucrânia. "Isto é o que os nazis chamavam uma 'cebola queimada' e é isto que os 'russistas' (combinação de russos com fascistas, segundo nota de redação da AFP) estão a desencadear nas nossas cidades. Sofrimento e incêndios indescritíveis", escreveu Oleksi Bilochytsky no Facebook.

- A guerra já provocou a fuga de cerca de 2,69 milhões de ucranianos, segundo o balanço divulgado este domingo pela Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

- O jornalista americano Brent Renaud, de 51 anos, morreu e o fotógrafo Juan Arredondo ficou ferido num ataque russo em Irpin, extremo noroeste de Kiev. "Estávamos a atravessar a primeira ponte em Irpin para ir gravar com refugiados a sair, íamos conduzir um carro que alguém nos ofereceu para nos levar para a outra ponte. Atravessámos o posto de controlo e eles começaram a disparar", contou Juan, que está hospitalizado.

- O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, afirmou este domingo, numa entrevista à CBS News, que a morte "chocante" do jornalista americano Brent Renaud terá "as consequências apropriadas".

- As autoridades de Mariupol, que está sob bombardeamentos russos há quase duas semanas, anunciaram que já morreram 2187 civis. O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) alertou para "o pior cenário" na cidade portuária se os beligerantes "não chegarem urgentemente a um acordo humanitário". "O tempo está a esgotar-se para as centenas de milhares de pessoas presas na luta. A história julgará com horror o que está a acontecer em Mariupol, se nenhum acordo for alcançado o mais rápido possível entre as partes", defendeu.

- O negociador e conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podoliak, adiantou que estão a decorrer conversações constantes, em formato de videoconferência, entre a Rússia e a Ucrânia, mas confirmou que, tal como tinha dito o porta-voz do Kremlin à agência russa TASS, haverá uma nova ronda negocial esta segunda-feira.