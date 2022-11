O caótico Kanye West lançou-se às presidenciais e só leva bons rapazes

No meio de tantas polémicas que o enterraram até ao pescoço, o rapper Kanye West anunciou que tenciona candidatar-se às presidenciais de 2024, nos EUA. Sem surpresas, quer levar consigo personalidades controversas e ultraconservadoras.

É só mais uma semana na vida atribulada de Kanye West. O rapper norte-americano - cujas declarações e comportamentos dos últimos tempos transformaram em ativo tóxico aquele que era por muitos considerado um génio musical e ícone de moda - anunciou, esta sexta-feira, que planeia candidatar-se, outra vez, à presidência dos Estados Unidos da América, em 2024. Outra vez porque West, que recentemente mudou o nome para Ye, já tinha entrado na corrida à Casa Branca em 2020 (conseguiu 70 mil votos em todo o país).

A intenção foi avançada num vídeo publicado no Twitter, rede social a que voltou recentemente depois de uma temporada suspenso, em que West adianta ainda que convidou Donald Trump para ser o seu candidato a vice-presidente, o que terá deixado o ex-presidente e anunciado candidato às próximas eleições, "perplexo". "Pôs-se a gritar comigo na mesa. Disse que eu ia perder. Algum dia na História isso funcionou com alguém?", contou Kanye, sobre o recente encontro com Trump, na propriedade do ex-chefe de Estado em Mar-a-Lago, na Florida, onde foi visto na companhia de Nick Fuentes, conhecido neonazi e figura influente entre o flanco direito do Partido Republicano.