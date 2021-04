O carro funerário que o príncipe Filipe idealizou durante 16 anos

JN Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Já foram divulgadas as imagens do Land Rover modificado que vai transportar este sábado o caixão do príncipe Filipe - que morreu na passada sexta-feira, 9 de abril, aos 99 anos - do Castelo de Windsor até à capela de São Jorge.

O projeto de criação do carro funerário foi orientado pelo próprio duque de Edimburgo ao longo de 16 anos, numa parceria iniciada em 2003 com a marca de carros inglesa.

Entre as modificações ao veículo original estão, por exemplo, a parte traseira aberta e a cor verde militar (reflexo de um passado na Marinha Real).

Segundo esclareceu o Palácio de Buckingham, atrás do Land Rover seguirão os quatro filhos de Filipe (o Príncipe de Gales, a Princesa Real, o duque de York e o conde de Wessex) e os netos William, duque de Cambridge, e Harry, duque de Sussex.

O veículo foi feito na fábrica da marca em Solihull, sendo que o marido da Rainha Isabel II supervisionou as modificações durante mais de uma década, fazendo os ajustes finais em 2019, quando completou 98 anos.

A cerimónia fúnebre, de caráter privado, será transmitida pela televisão e em todo o Reino Unido será feito um minuto de silêncio, no início do funeral, que terá honras reais e não de Estado, cumprindo outro pedido em vida do príncipe Filipe.