O casamento que provocou 177 casos de covid-19 e se espalhou por uma prisão e um lar

Um casamento na pequena localidade de Millinocket, nos EUA, deu origem a um surto de covid-19 que se espalhou por um lar e uma cadeia, atingiu 177 pessoas e matou sete. O caso é agora recordado numa publicação do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças dos EUA (CDC), que sublinha "a importância da adesão às medidas recomendadas de mitigação, mesmo nas comunidades onde a taxa de transmissão é reduzida".

Sem nenhum caso de covid-19 registado em Millinocket, no estado de Maine, a 7 de agosto, a festa de casamento foi mesmo para a frente e juntou um pouco mais do que o máximo permitido de 50 convidados. Segundo o CDC, as regras de distanciamento social não foram respeitadas, assim como não foram usadas máscaras (à exceção dos funcionários do restaurante) durante a boda.

Um dos convidados começou a acusar sintomas de covid-19 no dia seguinte, mas o diagnóstico só foi confirmado a 13 de agosto, seis dias depois do casamento. O relatório vem agora acrescentar novos detalhes relativos ao evento supercontagiador e explicar como o vírus se espalhou de Millinocket até um lar a 160 quilómetros de distância e até uma cadeia a 320 quilómetros.

Segundo o CDC, aquele convidado foi o responsável por contagiar outros 27 convidados e três trabalhadores do restaurante onde se realizou a boda. O surto progrediu e acabou por atingir pelo menos 177 pessoas, espalhando-se para fora da localidade. Sete pessoas morreram infetadas, sendo que só uma tinha estado presente na cerimónia.

Cerca de metade dos casos (82) foram registados na cadeia de York, onde um dos convidados do casamento que foi contagiado era funcionário. Este só testou positivo à covid-19 a 19 de agosto, ou seja, 12 dias após o casamento e cinco dias após começar a apresentar tosse, dor de garganta, perda do paladar e outros sintomas do coronavírus.

Seis dos óbitos aconteceram num lar em Madison, onde trabalha o pai de outro dos convidados do casamento, ambos infetados no surto. Apesar de ter tido sintomas, ainda trabalhou dois dias na residência de idosos, até testar positivo, contagiando 38 pessoas - 14 funcionários e 24 utentes. A outra morte aconteceu entre os cerca de 4500 habitantes de Millinocket.

O CDC esclarece ainda que, uma vez que não teve acesso à lista completa de convidados, o número de infetados nesta cadeia de transmissão pode ser superior.