"O comando da polícia de Brasília está completamente bolsonarizado"

Ana Paula Costa, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-NOVA) e vice-presidente da Casa do Brasil, falou ao JN sobre os incidentes de domingo no Brasil.

Que leitura faz deste ataque às instituições democráticas logo no arranque do mandato de Lula?

O discurso adotado por Bolsonaro nestes quatro anos resultou numa invasão do que representa a democracia, a soberania e a governação brasileiras. É muito simbólico aquele espaço ser destruído logo após a tomada de posse do atual presidente, porque é mais uma tentativa de fazer com que a vitória eleitoral não seja válida. Primeiro, tentaram uma revisão do resultado das urnas, depois foram para as ruas, queimaram autocarros. Os acampamentos de bolsonaristas continuaram. Anteontem, deu-se mais uma tentativa: cerca de 100 autocarros chegaram a Brasília com pessoas que foram invadir a casa da democracia brasileira de forma violenta.