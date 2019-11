O crime que precisou de 38 anos para ser resolvido

Ivete Carneiro Hoje às 21:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa semana de marchas pela erradicação da violência contra as mulheres, esta é a história tragicamente perfeita. Carmen Fraile Muñoz morreu porque estava grávida do homem errado. Há 38 anos. A ciência e o ADN resolveram agora o crime. Ele, escritor, 74 anos, foi agora formalmente acusado de homicídio e aborto. Há uns meses, escrevia no Facebook que as mulheres eram seres iguais que nem deveriam ter que marchar pela igualdade, lamentava os machismos e saudava esse poder delas que era "criar vida".

Carmen Fraile Muñoz apareceu certo dia do final do ano de 1981, chorosa e aparentemente grávida, à irmã Josefa. Pediu-lhe para falarem no final do dia de trabalho. E não mais foi vista. Um postal que Josefa nunca leu, enviado para a avó paterna, colocaria a irmã em Barcelona, já no início de 1982. Carmen tinha 26 anos. Há dias, uma análise de ADN pôs um rosto na história: o companheiro da altura, um alemão residente em Espanha, é o pai da criança. Matou a mãe, grávida de seis meses. O corpo, esse, tinha sido encontrado por acaso em 1999, mas só há dois anos ganhou o nome de Carmen.

O crime de Manuel Macarro Thierbach, hoje com 74 anos, chega em dezembro à barra do tribunal. É o "El País" que conta a história. A tese em julgamento é a de que Carmen terá sido morta por estar grávida de uma relação extraconjugal pela parte do companheiro, casado e pai de três filhos.

Manuel fora apresentado à malograda jovem por Josefa e pelo companheiro desta da altura, de quem o alemão, tradutor, era amigo. Pedira-lhe que lhe desse a conhecer mulheres, lembrou-se de Carmen. Josefa viu-o com a irmã apenas nesse dia, mas presumiu que namoravam e assumiu que tinham ido ambos para Barcelona. Sem esquecer Carmen, partiu do princípio que a irmã quisera mudar de vida.

Até que a idade lhe despertou a necessidade de saber. Em 2017, Josefa deu parte do desaparecimento à Polícia, até porque era preciso resolver a questão de uma magra herança paterna. Entregou ADN dela e do pai e disse que, quando desaparecera, saíra com Manuel Macarro. A Polícia encontrou-o em Barcelona, onde se instalara de vez com a família, e confrontou-o com o nome de Carmen. Disse nunca o ter ouvido.

Meses depois, despachadas as amostras de ADN para as esquadras do país, despertariam sinal de alerta em Manresa, Barcelona. Dezoito anos antes, obras no jardim de um chalé em Sant Salvador de Guardiola tinham levado à macabra descoberta das ossadas de uma mulher e de um feto de seis meses no seu esqueleto. Com um tiro no crânio. Macarro, entretanto tornado escritor, foi detido em dezembro de 2018, admitiu ter viajado com Carmen para Barcelona, antes de voltar a Madrid para buscar a família, tendo-lhe dito para ficar no dito chalé mais uns dias. O teste de paternidade confirmou que o alemão é pai do feto. 38 anos depois.