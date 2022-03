O dia cheio de claridade na Polónia: Dmytro, Diogo e o Patinha vieram cá para os salvar

José Miguel Gaspar, em Cracóvia Hoje às 08:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários grupos de portugueses chegam à Polónia. Descarregam mantimentos, enchem os carros de ucranianos e são uma lição a seguir.

O que precisamos é do hálito das rosas, da respiração da hortelã, mas aquilo que entrou por ali adentro foi o bafo rude da estrondosa tempestade. Foi o que viu Natalyia, que tem duas meninas, a Sofyia e a Maryia, que moravam num prédio de nove andares em Sumy, última cidade da Ucrânia, ou primeira, depende de onde se tem o coração, antes da fronteira da terra de lama da Rússia ocidental: um vendaval de mísseis com o som de um furacão. Quem o relata é o tio Dmytro, luso-ucraniano que mora em Penafiel e agora está aqui à nossa frente no parque frio do grande Centro Expo de Varsóvia, Polónia, que acolhe a enxurrada de refugiados há duas semanas, a mais de mil quilómetros de onde aquilo começou.

Foi logo no primeiro dia da guerra, 24 de fevereiro, um dia demasiado noturno, e Sumy foi das primeiras cidades onde choveu a invasão. Natályia e as meninas estavam a dormir, era alta a madrugada, acordaram com o estrondo do prédio todo a ranger nos ossos e no betão. Antes de darem por si, num supetão já estavam na aldeia ao lado onde têm familiares. E enquanto o diabo progredia, elas passaram duas semanas tremidas na cave da casa dos parentes, encolhidas de olhos brancos na escuridão.