O discurso de Zelensky que a FIFA recusou: "Oferecemos a paz ao Mundo"

A FIFA recusou passar uma mensagem do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a final do Mundial de futebol, este domingo, no Catar. O vídeo diz que a "Ucrânia anseia pela paz" e que as diferenças podem ser dirimidas no relvado, não no campo de batalha.

"O Mundial provou, uma vez mais, que diferentes países e nacionalidades podem decidir quem é o mais forte com fair-play, não a brincar com o fogo. No campo verde, não no campo de batalha", diz Volodymyr Zelensky, na mensagem que a FIFA recusou passar durante a final do Mundial.

O vídeo, disponível no YouTube, começa com uma "saudação da Ucrânia para todos os amantes do futebol, da vida e da paz". A final será "uma celebração do espírito humano", diz Zelensky.

"Todos os pais gostariam de levar o filho a um estádio. Em todo o Mundo. E todas as mães gostariam de ver os filhos regressar da guerra. A todo o momento. A Ucrânia anseia pela paz, mais do que qualquer outra coisa", diz Zelesnsky.

"Oferecemos uma fórmula de paz ao mundo. Absolutamente justa. Fizemos esta oferta porque não há campeões na guerra, não pode haver empate", garante o presidente ucraniano.