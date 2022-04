O drama ucraniano: "Ninguém sabe como vai ser o minuto seguinte"

Rui Polónio, em Mykolaiv Hoje às 09:36 Facebook

Nadia e os filhos ganharam coragem para sair de Kherson, cidade do Sul ocupada pelos russos. Para trás, deixaram os bombardeamentos constantes.

Nadia, de 35 anos, pára o carro junto ao primeiro posto de controlo das forças ucranianas, na estrada que liga Kherson a Bashtanka. Viaja com os dois filhos, de nove e 14 anos. Parece desorientada, pede-nos ajuda para chegar até Odessa. A fita branca pendurada no retrovisor do carro deixa perceber a origem: Kherson, a cidade mais a sul ocupada pelo exército de Moscovo. As autoridades russas obrigam os civis da cidade a utilizar uma fita nos carros e no braço, tal como os soldados russos, o que transforma os civis em potenciais alvos.

São 17 horas. Nadia revela ter saído de casa às seis da manhã. Contas feitas, foram quase onze horas para percorrer pouco mais de 50 quilómetros. "Há muitos postos de controlo, em alguns desejaram-nos apenas boa sorte. Noutros ficámos parados durante horas sem qualquer explicação", conta Nadia.

Há mais de um mês que Nadia queria sair de Kherson para se juntar ao marido, que estava a trabalhar em Izmail, uma cidade 250 quilómetros a oeste de Odessa, quando a invasão de Putin começou. Já não voltou a casa.

A mulher conta que Kherson está completamente bloqueada, "nem sequer nos hospitais há medicamentos. A comida também começa a faltar". O relato é comum a todos os que conseguem sair da cidade.

Durante o dia, os civis podem circular livremente pela cidade, mas nem assim Nadia conseguiu convencer os filhos a saírem de casa. "Quando lhes dizia para irmos dar um passeio, nunca queriam", conta a mulher, explicando que as crianças tinham medo dos bombardeamentos e disparos de artilharia que se ouvem constantemente, garante, nos arredores da cidade.

"Ninguém sabe como vai ser o minuto seguinte. Os bombardeamentos vêm do lado russo e do lado ucraniano", acrescenta.

Os ocupantes impuseram na cidade um recolher obrigatório das 6 às 20 horas. "Quem não o respeita desaparece", alerta. Nadia não sabe se há ou não atrocidades a serem cometidas pelo exército russo. "Não vi nada. Mas há vários rumores a correr pela cidade". Ainda assim, teme que Kherson se transforme numa nova Mariupol.

Abertura de corredores

O receio é partilhado pela diretora da Cruz Vermelha Internacional no Sul da Ucrânia. "Todos os dias a situação piora. Penso que ainda não é crítica. Os alimentos estão a ficar mais caros, por causa da escassez. A situação só não é pior porque Kherson é uma região agrícola", relata Anastasia Marchuk. Pede, por isso, a abertura de corredores humanitários. "Temos os meios, mas precisamos que a situação nos permita entrar".

As equipas médicas e de ajuda humanitária prestam diariamente assistência humanitária às populações mais isoladas da região dentro das zonas controladas pelos ucranianos. Até porque há poucas semanas, no interior da cidade, uma equipa da Cruz Vermelha foi alvejada pelas tropas russas, que depois sequestraram os trabalhadores humanitários durante dias.

Mas o corredor deve funcionar nos dois sentidos, sublinha Anastasia Marchuk. "É preciso levar ajuda, mas também permitir aos civis que querem sair da região de Kherson que o possam fazer. Portanto, é um corredor nas duas direções que nós gostávamos de ajudar a estabelecer. Estima-se que um milhão de pessoas ainda estejam no interior da região de Kherson", diz.

A Cruz Vermelha Internacional está presente no Sul da Ucrânia desde 2014.