O encontro entre Putin e Guterres, as ameaças a Kiev e a irónica queda de uma cabeça russa

O frente-a-frente entre o líder do Kremlin e o secretário-geral da ONU, em Moscovo, acabou com Putin a assegurar abertura para negociações, esperando resultados positivos. A garantia não impediu a escalada de tensões, com novas ameaças a Kiev, onde, ironia das ironias, rolou sobre o asfalto a cabeça russa de uma estátua que era, desde os anos 80, símbolo da amizade entre nações. Eis os pontos-chave deste 62.º dia de guerra.

- Uma terceira vala comum foi encontrada perto da cidade de Mariupol, denunciou o autarca da cidade sitiada do sudeste da Ucrânia. Além das valas comuns descobertas em Mangush e Vynohradne, "agora verificamos que há outra", disse Vadym Boichenko, citado pela CNN. Novas imagens de satélite da empresa Maxar Technologies mostram aquilo que as autoridades ucranianas dizem ser uma vala comum, em Staryi Krym. As imagens - captadas em diferentes dias de março e abril - deixam a descoberto o aumento do terreno ocupado por sepulturas num cemitério da localidade. Leia mais aqui

Imagens de satélite mostram nova vala comum nos arredores de Mariupol Foto: Maxar Technologies

- O secretário-geral das Nações Unidas viajou hoje para Moscovo, onde se reuniu com o presidente russo e o ministro dos Negócios Estrangeiros. No encontro com Putin, o líder do Kremlin acusou a Ucrânia de "genocídio" no leste do país, repetindo a ideia de que a Rússia foi "forçada" a invadir o país vizinho, mas garantiu estar aberto a negociações e disse esperar resultados positivos. António Guterres confrontou Putin com o uso do termo operação militar especial para descrever a "invasão" na Ucrânia, que vai contra a carta das Nações Unidas, e focou-se na necessidade de criar um corredor humanitário em Mariupol. Já Sergei Lavrov disse que a Rússia rejeitou a proposta da Ucrânia de realizar negociações de paz na cidade portuária, assegurando, por outro lado, que o país está comprometido com uma solução diplomática.

Reunião entre Vladimir Putin e António Guterres, em Moscovo Foto: Vladimir Astapkovich/EPA

- Responsáveis militares russos avisaram hoje que podem atacar os "centros de decisão" da capital ucraniana e asseguraram que não serão travados pela possível presença de conselheiros ocidentais nas instalações em causa. Antes, o Ministério da Defesa da Rússia alertou para uma "resposta proporcional" imediata se o Reino Unido continuar aquilo que considerou ser uma "provocação direta" a Kiev para atacar Moscovo, depois de o ministro das Forças Armadas britânico ter descrito os ataques ucranianos em solo russo como "completamente legítimos".

- As autoridades da república pró-russa da Transnístria, no leste da Moldávia, deram conta de três atentados em 24 horas no território separatista, um deles visando uma unidade militar em Parcani, perto de Tiraspol, a capital da região separatista. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrey Rudenko, reagiu dizendo que Moscovo está "preocupada" com as explosões recentes e que a Rússia "gostaria de evitar um cenário" no qual a Transnístria fosse arrastada para o conflito.

- Como ontem tinha sido anunciado, Kiev desmantelou uma estátua instalada em 1982 como símbolo dos laços históricos entre a Rússia e os países da antiga URSS. ''Amigos! O desmantelamento começou hoje e planeamos terminá-lo à noite'', escreveu o autarca de Kiev, Vitali Klitschko, no Facebook. "A Rússia marcou a sua atitude em relação à Ucrânia com um desejo bárbaro de destruir o nosso estado e os pacíficos ucranianos. Estamos a desmontar oito metros de metal da chamada estátua da 'Amizade dos Povos'", pode ler-se. Facto irónico: quando os trabalhadores tentaram levantar a escultura com um guindaste, a cabeça da homem russo representado caiu no chão.

Estátua retirada simbolizava a união com a Rússia Foto: Oleg Petrasyuk/EPA

- O governo da Polónia foi informado de que o fornecimento de gás do país pela Rússia será interrompido a partir de quarta-feira, após a recusa de Varsóvia em pagar ao fornecedor Gazprom em rublos. A decisão de interromper o fornecimento também seguiu o anúncio polaco sobre sanções a 50 entidades e indivíduos russos, incluindo a maior empresa de gás da Rússia.

- O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, condenou a ocupação russa da central nuclear de Chernobyl, entre 24 de fevereiro e final de março, descrevendo a situação como "absolutamente anormal e muito, muito perigosa", durante uma visita ao local no dia em que se assinalam 36 anos do pior desastre nuclear da história, ocorrido em 1986.