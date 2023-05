O Tribunal Penal Internacional (TPI) está na ordem do dia com a visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à sede desta instância, em Haia, nos Países Baixos, por causa das suas queixas contra o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Mas o que é, como funciona e que poderes tem o TPI. A seguir, algumas perguntas e respostas essenciais.

