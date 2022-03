O girassol, rico em fibras e em símbolos ucranianos

Almiro Ferreira Hoje às 22:41 Facebook

O "flower power" de uma nação e a uma alegoria de resistência, nas virtudes nutritivas e culinárias e nas extraordinárias propriedades fitossanitárias atribuídas a uma planta para a descontaminação nuclear dos solos de Tchernobyl.

O mundo alarma-se com a subida galopante do preço dos combustíveis e de tudo o mais que lhe sucede na indústria agroalimentar, por via de uma especulação vegetal, a do girassol, que é também, para lá de todas as virtudes nutritivas e fitossanitárias da planta, uma alegoria da resistência ucraniana. Mais do que nunca, as flores amarelas são um símbolo político, contra os blindados russos.

Quando apareceu ao lado do marido, no Congresso, com um girassol estampado na máscara anticovid, a senhora Jill Biden, primeira dama dos Estados Unidos, só estava a internacionalizar um emblema da Ucrânia, o girassol, curiosamente chegado da América do Norte, no século XVII. É assim, de Washington a Paris, de Madrid a Berlim e por todo o mundo que alastra este símbolo da solidariedade com o povo ucraniano, cravado nos cabelos, gravado nas vestimentas ou graffitado nos muros.