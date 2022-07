O grande cisma dos "Tories". Quem sucederá a Boris?

Almiro Ferreira Hoje às 13:55 Facebook

Entre inimigos jurados e ex-companheiros de estrada não falta quem se perfile à sucessão de Boris Johnson na liderança do Partido Conservador.

O primeiro-ministro britânico resigna ao cargo, mas, "para evitar o caos", como defende Downing Street, quer permanecer em funções interinamente, pelo menos até outubro, até ao congresso do Partido Conservador, para disputar a liderança com vários pretendentes, mais ou menos velados. Dois anunciam-se já: Suella Braverman, procuradora-geral de Inglaterra e Gales; e Steve Baker, deputado.

Suella Braverman tem 42 anos, é militante dos "Tories" e MP (Member of Parliament) desde 2015. Foi uma das maiores apoiantes de Boris Johnson no processo que conduziu ao "Brexit". Tem ascendência indiana, de pai e mãe com apelido português, Fernandes. Nascida em Londres, é filha da imigração dos anos 1960, frequenta a comunidade budista de Londres e simboliza a multiculturalidade britânica.