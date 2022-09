O grande evento diplomático no último adeus à rainha Isabel II

Reis, rainhas, príncipes, imperadores e chefes de Estado plebeus nas exéquias da monarca que deixa o trono numa encruzilhada histórica.

Trombetas, salvas, morteiros e bandeiras içadas. Todos os sinais de poder e luta, expressão da iconografia monárquica e da liturgia anglicana. As exéquias de Isabel II encerraram com toda a pompa e não menos circunstância diplomática, num protocolo milimétrico, que envolveu mais de uma centena de chefes de Estado, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa. Ou como o funeral da mais longeva rainha do Reino Unido foi também um evento de relações internacionais, como destacou a imprensa britânica, a avaliar presenças, ausências e conceitos de "real politik". Francisco, chefe do reino do Vaticano, delegou o convite num arcebispo britânico.

A "Operação London Brigde", desencadeada logo após o anúncio da morte de Isabel II, no último dia 8, ainda decorrerá até amanhã, até ao fim do luto nacional, mas foi já ontem, que se procedeu à cerimónia mais marcante dos 13 dias de recolhimento nacional. Após 11 dias de todas as homenagens de rua, prestadas por milhões de cidadãos anónimos, Isabel foi sepultada na mais absoluta reserva familiar. A monarca falecida aos 96 anos, após um reinado de sete décadas, foi inumada na Capela Memorial Jorge VI, no Castelo de Windsor, juntamente com os pais, a irmã Margarida e o marido Filipe, que morreu em abril do ano passado.