O império da família Dos Santos: dos resíduos à alta finança

Ex-presidente angolano foi acusado de distribuir riqueza e facilitar negócios a nove filhos durante décadas. Diamantes, petróleo, energia e comunicações são alguns setores onde foi feita fortuna.

A investigação jornalística Luanda Leaks, em 2020, revelava o que já pairava no ar: Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, terá beneficiado, ao longo de décadas, de favorecimento político e económico em negócios espalhados um pouco por todo o Mundo. O alegado desvio de 115 milhões de dólares da petrolífera estatal Sonangol para uma conta da própria no Dubai foi uma das principais descobertas do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ).