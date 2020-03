OMS apela a união contra Covid-19, o "inimigo da Humanidade"

JN/Agências Hoje às 18:03, atualizado às 18:46 Facebook

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou esta quarta-feira o novo coronavírus como um "inimigo da Humanidade", quando mais de oito mil pessoas já morreram no mundo devido a este vírus, detetado inicialmente na China, em dezembro.

"Este coronavírus representa uma ameaça sem precedentes. Mas também é uma ocasião sem precedentes para unirmo-nos contra um inimigo comum, um inimigo da Humanidade", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa videoconferência a partir de Genebra (Suíça).

Na mesma conferência de imprensa, a OMS criticou o uso de expressões como "vírus chinês" quando é para fazer referência à atual pandemia de Covid-19, utilizada com frequência por alguns políticos, como o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Desde o início deixámos claro que este vírus não tem fronteiras, não tem em conta a cor da nossa pele ou quanto dinheiro temos no banco, e é importante ter cuidado com a linguagem", afirmou, por sua vez, o diretor executivo da OMS para Emergências Sanitárias, Mike Ryan.

Questionado em concreto sobre o uso quase diário da expressão "vírus chinês" por parte do Presidente norte-americano, Mike Ryan frisou a necessidade de evitar a associação do novo coronavírus a um grupo étnico, porque "o que é preciso é solidariedade e um trabalho conjunto".

"A pandemia de gripe de 2009 teve origem na América do Norte e não é por isso que a chamamos de 'gripe norte-americana'", concluiu o médico.

Os representantes da OMS destacaram ainda a forma como a Coreia do Sul está a lutar contra o novo coronavírus, com uma estratégia rápida e acertada, afirmando que o caso sul-coreano deve ser um exemplo a seguir por muitos países para conseguir vencer a pandemia de Covid-19.

"Estamos a trabalhar em conjunto com outros países com transmissão comunitária para aplicar as lições aprendidas na Coreia do Sul e em outros lugares e adaptá-las aos contextos locais", referiu o diretor-geral da OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus recordou que a Coreia do Sul combinou, entre outros aspetos, a consciencialização dos seus cidadãos com a ampliação da capacidade dos seus laboratórios para testar possíveis novos casos, racionou o uso de máscaras e praticou um acompanhamento exaustivo dos contactos com os pacientes em determinadas áreas afetadas.

Além disso, referiu ainda o diretor-geral, isolou os casos suspeitos em instalações que não fossem áreas residenciais ou hospitais, o que permitiu passar de 800 casos por dia, no pior momento do surto naquele país, para os atuais 90.

O diretor-geral da OMS destacou igualmente como uma "conquista incrível" o anúncio por parte de laboratórios na China e nos Estados Unidos de que os primeiros testes de uma vacina contra a Covid-19 já começaram, apenas dois meses depois dos especialistas chineses terem conseguido sequenciar o genoma do vírus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus concluiu que a OMS está a coordenar-se com peritos de distintos países, como Espanha, França, Argentina ou África do Sul, para que exista uma partilha de informação sobre a investigação em curso sobre os possíveis tratamentos para os casos de Covid-19.