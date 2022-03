O intensificar das sanções à Rússia e a determinação ucraniana "por terra, céu e mar"

O dia 13 da invasão ficou marcado pelo fim da importação de petróleo russo anunciado pelo EUA e Reino Unido e ainda pela garantia deixada por Zelensky na Câmara dos Comuns: "Não vamos parar de lutar".

- A abertura de corredores humanitários para a retirada de civis, prometida pela Rússia na segunda-feira à noite, não se concretizou na totalidade, denunciaram as autoridades ucranianas. Centenas de habitantes conseguiram sair de Sumy, uma das cidades incluídas no cessar-fogo temporário, mas Mariupol, que também integrava a lista, continuou a ser bombardeada.

- Joe Biden confirmou esta terça-feira um embargo às importações de petróleo e gás russo para os Estados Unidos, em resposta à invasão da Ucrânia. Numa intervenção na Casa Branca, o chefe de Estado explicou que isso "significa que o petróleo russo não será aceite nos portos dos EUA", o que representará "outro forte golpe" ao presidente russo, Vladimir Putin. Pouco tempo depois, o Reino Unido anunciou que também deixará de importar produtos petrolíferos à Rússia, num processo que ocorrerá até ao final deste ano.

- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou hoje na Câmara dos Comuns britânica, por videoconferência, fazendo um novo apelo à criação de uma zona de exclusão aérea no país e pedindo o reforço das sanções contra a Rússia. Além disso, numa referência a Winston Churchill, garantiu que os ucranianos não vão desistir de combater pelo país. "Vamos lutar no mar, no ar, nas florestas, nos campos e nas ruas", assegurou.

- O número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, ultrapassou esta terça-feira os dois milhões, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

- A ONU anunciou ainda que quase 1300 pessoas foram detidas na Rússia por terem participado em protestos pacíficos contra a guerra na Ucrânia.

- Face ao falhanço dos corredores humanitários, prometidos há vários dias, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, denunciou que as forças russas podem estar deliberadamente a atacar civis que tentam fugir. "Alvejar civis é um crime de guerra e é totalmente inaceitável", sublinhou.

- Pelo menos 406 civis foram mortos e outros 1207 ficaram feridos, até segunda-feira, na invasão da Rússia à Ucrânia, segundo dados das Nações Unidas.

- A McDonald's anunciou que vai fechar temporariamente todos os restaurantes na Rússia.

- A Rússia anunciou, ao final da tarde desta terça-feira, um novo cessar-fogo humanitário para amanhã de manhã.