"O Irão nunca ganhou uma guerra", diz Donald Trump

O presidente dosa EUA, Donald Trump, usou utilizou o Twitter para reagir ao ataque aéreo das forças norte-americanas que provocou a morte do general iraniano Qasem Soleimani.

"O Irão nunca ganhou uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação", escreveu Trump na sua conta pessoal.

Qassem Soleimani foi morto, esta sexta-feira, num ataque aéreo ao aeroporto de Bagdade que também visou o "número dois" da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi].

As duas mortes já tinham sido confirmadas pelas televisões estatais do Iraque e do Irão.