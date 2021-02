O longo protesto dos agricultores indianos e o efeito Rihanna

Rita Neves Costa Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Há seis meses que o dia-a-dia de milhares de agricultores na Índia deixou de ser nos campos e passou a ser nas ruas. Desde agosto que protestam contra três leis, que, segundo eles, os levará a uma luta desigual contra as grandes empresas. Se, até agora, as manifestações tinham sido pacíficas, nos últimos dias a violência escalou em ambos os lados. A cantora Rihanna comentou o caso no Twitter, esta terça-feira, e altos responsáveis da Índia não gostaram da interferência.

No final do verão de 2019, o Parlamento da Índia apresentou e aprovou três projetos-lei que terão um profundo impacto no setor agrícola do país: os agricultores deixam de contar com a mediação do governo e poderão fazer contratos diretamente com as empresas. Do lado de Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, as novas leis são necessárias para aumentar o investimento privado no setor e assim potenciar o crescimento económico. Do lado dos agricultores, esta é apenas mais uma medida que agudizará a pobreza de milhares de indianos, já que a ajuda do Estado será inexistente.

Da paz à violência

Desde agosto, altura em que as leis foram apresentadas - depois aprovadas em setembro -, milhares de pessoas têm protestado em várias cidades da Índia. Contudo, a tensão tem aumentado junto a Nova Deli, onde muitos têm permanecido acampados na periferia. Na passada terça-feira, 26 de janeiro, os agricultores avançaram com tratores sobre a capital em dia de feriado nacional, o que resultou em confrontos com a polícia: um manifestante morreu, mais de 200 foram detidos (entre eles, jornalistas) e mais 300 polícias ficaram feridos, de acordo com a BBC. Muitos agricultores sofreram também ferimentos, adiantou o "The New York Times" (NYT). Além de ultrapassarem as barricadas da polícia com as máquinas, os manifestantes estavam munidos de espadas, enquanto as autoridades se protegiam com espingardas e respondiam com gás lacrimogéneo.

Protestos ocorrem em várias cidades indianas Foto: EPA

Braço de ferro

Até hoje, as inúmeras reuniões entre sindicatos e Governo não resultaram em nada - foram pelo menos 11 os encontros. Num país onde mais de 60% dos indianos ainda vive da agricultura - o setor representa apenas 15% da economia da Índia -, as novas medidas parecem ser um novo fator de desigualdade social. Os agricultores concordam que deve haver uma reforma do setor, mas não abdicam da revogação total das três leis. Embora a nova legislação tenha sido suspensa pelo Supremo Tribunal da Índia, os sindicatos continuam a não concordar com a solução. "O governo tem os cérebros mais inteligentes a trabalhar nisto. O facto de não terem conseguido apresentar uma proposta que atendesse às nossas exigências significa que o nosso caso é forte", disse Kiran Vissa, um dos líderes do protesto à revista "The Wire".

PUB

A 22 de janeiro, o governo chefiado por Narendra Modi terá proposto aos sindicatos a suspensão até 18 meses das leis agrícolas, mas mais uma vez, a sugestão foi recusada pelos agricultores. "Estes líderes não querem encontrar uma solução - eles estão continuamente a querer criar um movimento contra o governo", disse Gopal Krishna Agarwal, porta-voz do partido Bharatiya Janata [do Governo], ao jornal norte-americano "NYT".

Sem Internet

O braço de ferro já levou inclusive a que o governo tenha acusado os sindicatos de serem alimentados por uma campanha de desinformação da oposição. Várias contas na rede social Twitter dos líderes dos protestos foram bloqueadas a pedido do Governo, por representarem uma "séria ameaça à ordem pública". Após 26 de janeiro, os serviços de Internet foram suspensos em redor de Deli, onde milhares de agricultores continuam acampados. A suspensão deveria demorar algumas horas, mas está a prolongar-se por vários dias.

Suicídio

A pobreza crescente no setor, catapultada pela pandemia da covid-19, tem levado a altos índices de suicídio entre os agricultores. Em 2019, dados de uma agência do governo indiano para os crimes praticados no país revelam que 10 281 agricultores e trabalhadores tiraram a própria vida. Estima-se que o número seja muito mais elevado que as estatísticas oficiais.

Maioria dos agricultores são idosos Foto: EPA

Desde 26 de novembro do ano passado, pelo menos 25 manifestantes terão morrido durante os protestos, segundo uma notícia de dezembro da agência "Al Jazeera" : alguns por causas naturais como ataques cardíacos ou constipações (a maioria são idosos) e outros sofreram acidentes rodoviários. A hipótese de suicídio tem estado também em cima da mesa. O número de mortes será também superior a esta altura.

Efeito Rihanna

Nas últimas horas, a cantora Rihanna tem estado debaixo de fogo, por parte do governo indiano, depois de ter partilhado no Twitter uma notícia da CNN sobre a suspensão da Internet na Índia. "Porque é que não estamos a falar disto?", escreveu a artista natural de Barbados. O comentário foi amplamente partilhado, tendo outras figuras públicas aderido à hashtag #FarmersProtest (protesto dos agricultores, em português) como a ativista Greta Thunberg e a advogada e sobrinha da vice-presidente dos EUA, Meena Harris.

O governo indiano não gostou da opinião de Rihanna e contrapôs numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros: "A tentação de hashtags e comentários sensacionalistas nas redes sociais, especialmente quando ocorridos por celebridades e outros, não é precisa nem responsável". O impulso da artista foi de tal ordem no Ocidente que alguns ativistas e artistas indianos agradeceram à cantora nas redes sociais.

Por agora, a luta dos agricultores permanece sem um fim à vista. Com ou sem efeito de Rihanna, o Mundo despertou para a causa de milhares na Índia. Para eles, o protesto vai durar o que for preciso.