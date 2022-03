"O medo de ver o seu regime cair está certamente na mente de Putin"

Sónia Sénica é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, foi coordenadora de projeto de investigação na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e participou no curso "Rússia e o mundo contemporâneo" na Academia Diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo, em Moscovo.

No discurso sobre o Estado da Nação, Biden lançou ameaças diretas a Putin. De que forma podem ser interpretadas?

Aquilo que o presidente Biden tem defendido desde o início é que não irá haver um confronto direto com a Rússia. A posição do líder norte-americano vai agora ao encontro do que passa em ambiente doméstico, já que as atitudes de Putin não estão a ser bem recebidas na Rússia. Em termos de pacotes de sanções estas já são muito robustas, mas penso que serão equacionadas medidas mais gravosas e impactantes para a economia russa.

Lavrov respondeu falando numa "terceira guerra mundial". Este cenário pode estar para breve?

A narrativa oficial russa está bastante exacerbada. Esta ameaça tem sido manifestada ao longo dos últimos dias por várias vias, já se estendeu por exemplo a países como a Finlândia e a Suécia, já se extravasou para países como a França e de facto tem sido uma linha de atuação que está bastante extremada. O que me parece é que quem está a apoiar o Kremlin nesta posição de força é completamente anti-ocidental e isso pode impulsionar um isolamento de Moscovo.