A destruição causada pela explosão de nitrato de amónio no porto de Beirute, no Líbano, na passada terça-feira, gerou preocupações globais sobre o armazenamento deste composto químico, que é amplamente utilizado em todo o Mundo como fertilizante ou como explosivos na mineração. No entanto, existem regulamentos rígidos sobre os locais onde o produto pode ser guardado e por quanto tempo. A BBC diz que a localização dos depósitos costuma ser mantida em segredo, devido ao potencial para o fabrico de bombas, mas revela alguns lugares onde existem milhares de toneladas do nitrato.

Os locais onde está armazenado nitrato de amónio, que provocou explosão em Beirute
Tiago Rodrigues
Hoje às 14:08

Os locais onde está armazenado nitrato de amónio, que provocou explosão em Beirute

