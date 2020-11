O novo "dono" de 56 mil bombas de Hiroxima

Alfredo Maia Hoje às 10:55 Facebook

Dois dias depois de Joe Biden tomar posse como presidente dos EUA, entra em vigor o Tratado de Proibição das Armas Nucleares.

Dois dias depois de o novo presidente dos Estados Unidos tomar posse, a 20 de janeiro, o arsenal nuclear que Joe Biden quer manter ficará fora da lei internacional. No dia 22, entra em vigor o Tratado de Proibição das Armas Nucleares (TPN), que torna ilegais as cerca de 5800 ogivas norte-americanas - entre as 13.340 detidas por nove países e, especialmente, as mais de 9300 em "stock" militar ativo que somam uma potência equivalente a 125.515 bombas de Hiroxima.

Aprovado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 2017, o TPN proíbe o fabrico, posse e venda de armas e determina a destruição sob controlo das existentes, pondo fim teórico ao pior engenho de destruição maciça. Segundo a Federação dos Cientistas Americanos (FAS), em maio do ano passado, havia 9335 ogivas posicionadas (em terra e em meios navais e aéreos) ou armazenadas. Nos cálculos da organização, sediada na Noruega, Nuclear Weapons Ban Monitor, representavam um total de 1,9 milhões de quilotoneladas (kt) equivalentes de TNT.